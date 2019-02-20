ريماز ميرغني تطير للهند للتبرع لشقيقها بجزء من كبدها

وخضعت الفنانة الشابة لعدد من الفحوصات التي أكدت امكانية تبرعها لشقيقها لجزء من كبدها، لتبدأ فوراً في جمع أغراضها للسفر واللحاق بأفراد أسرتها في الهند، وذلك بعد أن غادروا إليها في وقت سابق لإكمال الفحوصات الخاصة بأبنهم.
هذا وتربط ريماز باشقائها علاقة محبة شديدة وصداقة كبيرة، وهو ماتؤكده مصادر مقربة منها ، وهو ما أتضح أيضاً وبشكل ملحوظ خلال خضوع ريماز نفسها لعملية جراحية خلال العام الماضي عقب سقوط مرآه على معصميها، حيث كان اشقاءها في حالة من القلق الشديد وظلوا مرابطين بالمستشفى حتى خروجها منها بالسلامة.وتعتبر ريماز احدى المطربات المميزات، واحدى الرهانات التي تراهن عليها العديد من البرامج الرمضانية والتى تسعى دوما لكسب صوتها والتعاقد معها للظهور خلال البرنامج، بينما تحظى ريماز بشعبية واسعة في المنتديات الفنية والثقافية.
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