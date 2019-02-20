تجمع المهنيين ينشر موجهات موكب غدا 21 فبراير2019م

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى “الحرية والتغيير” أن موكب الخميس ( 21فبراير 2019م) سيحمل اسم “ موكب 21 فبراير”، وسينطلق من موقف الأستاد وموقف جاكسون بالسوق العربي ويلتحم الموكبان في تقاطع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع علي عبد اللطيف ( مواصلات كريز الحاج يوسف) ومتجهاً إلى القصر...

وقد جرى تحديد موجهات عامة للموكب على النحو الآتي:

موجهات عامة لموكب الخميس 21 فبراير 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً

1- موقف الأستاد وموقف جاكسون بالسوق العربي

ويلتحم الموكبان في تقاطع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع علي عبد اللطيف ( مواصلات كريز الحاج يوسف) ومتجهاً إلى القصر.

2- شارع الحوادث الخرطوم إلى شارع القصر إلى القصر مباشرة. - يلتزم الموكب بالسلمية، مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير. - يبدأ الموكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019. - ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام. - ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم. - يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير. - سيقوم تجمع المهنيين وحلفائه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى. > في حال تم فض المواكب على الثوار اختيار اقرب نقطه مناسبة والتجمع مره أخرى وبدء الهتاف. خريطة الطرق المستهدفة مرفقة مع الموجهات. - خروجك غداً وفي كل يوم وتنظيمك للاحتجاج في كل المناطق هو تعبيرك الحقيقي عن رفضك لنظام البطش والتنكيل والقهر. قوى إعلان الحرية والتغيير 20 فبراير 2019 #موكب21فبراير

#مدن_السودان_تنتفض

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