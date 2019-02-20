وزير العدل يتلقى تقرير حول التحقيقات في الأحداث بالخرطوم

استمع وزير العدل السوداني؛ رئيس لجنة تقصي الحقائق؛ محمد احمد سالم؛ إلى تقرير مفصل حول نتائج الأحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وأكد الوزير وجود تنسيق تام بين اللجنة والأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة. وأشاد سالم برصد الأحداث وتحديد أسبابها ودوافعها وتحليلها؛ وقال أن اللجنة ستوالي زياراتها للجهات ذات الصلة خاصة في الولايات. ومن جانبه قال والي ولاية الخرطوم؛ الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين في التنوير؛ أن اللجنة سجلت زيارات إلى المواقع المختلفة التي شهدت أحداث قتل وإصابات للمتظاهرين بعدد من أحياء العاصمة. ولخص الوالي الأحداث في إطار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها علي السلع الضرورية مثل الخبز والوقود وشح السيولة.

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