الوطني يشرع في اجراءا تعديلات مهمة

يشرع المؤتمر الوطني، في ترتيبات لإجراء تعديلات مرتقبة في أمانات وقطاعات مهمة بالحزب، بعد أن أكمل مؤتمراته القاعدية، ومنالمرمل ان تشمل التعديلات قطاعات مهمة في الحزب متصله بالأحداث الجارية، وكيفية التعامل معها.

أقر مصدر مطلع بأن القطاعات المعنية بالتعديلات بدأت فيها بعض الملاحظات وتحتاج إلى معالجة، وقال إن الوطني فرغ من مؤتمراته القاعدية، ليبدأ مرحلة جديدة من المؤتمرات القطاعية، ومؤتمرات المناطق.

وتابع" الحزب لم يتأثر بما يجري في الشارع، وقال إن خططه تمضي وفق ما خُطط له في عملية البناء".