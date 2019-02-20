ثلاث اسابيع ويغادر نبيل الكوكي وصلاح آدم.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** تصرف الزولفاني مدرب المريخ تجاه حكم مباراة فريقه أمام الموردة التي جرت مساء امس لم يكن مقبولا واستحق الكرت الأحمر ورفضه الخروج من الملعب أيضا لم يكن مقبولا وعلي الزولفاني أن يعلم جيدا بأنه يشرف علي تدريب نادي كبير وعليه أن يضبط اعصابه وان يحترم قرارات التحكيم مهما كانت وكذلك مدافع المريخ حمزة داؤد كان يستحق الطرد من مباراة امس وقد تنرفز مع الحكم بطريقة قبيحة بل كاد أن يشتبك معه ولاعب الموردة اسلام استحق الكرت الأحمر بعد أعتدائه علي ياسر قصاري بالبنية ويستحق عقوبة إضافية بضربه للتش خطافية في وجهه ونشيد بحكم المباراة الرشيد محمد خير وهو يتعامل بحزم وحسم مع كل الحالات لكنه كان ضعيفا أمام تصرف حمزة داؤد

** المريخ وفي غياب سبعة من الأساسيين اكتفي بأربعة أهداف في شباك الموردة كان من الممكن أن تكون سبعة او ثمانية لو لا

استهتار سيف تيري و( شلاقة ) رمضان عجب وعدم تركيز خالد النعسان والأهداف الأربعة أهداف ملعوبة ممتعة وقدم الفنان التش محاضرة في كرة القدم وتألق محمد داؤد وأحرز هدفين وعاد تيري للتسجيل بهدف راسي وأحرز التش الهدف الرابع علي طريقة عذبني وتفنن وصمدت الموردة بعد هدف المريخ الأول وسيطرت وهاجمت ونامت في الشوط الثاني تحت الضغط الأحمر ورفعت الراية البيضاء واستسلمت ولم تجد تصرفات مدافعها الريح الذي استخدم شتي الأساليب من ضرب وشلاليت ودفر لإيقاف السيل المريخي الهادر

** ياسر قصاري لعب مباراة كبيرة والتاج ابراهيم ارتدي شارة القيادة واحسن القيادة وكان من نجوم المباراة ولم نر داعيا لدخول العجب ومحمد الرشيد والأحمر متقدم بثلاثية وتمنيت أن يكمل محمد داؤد الماتش لانه وطيلة تواجده في المريخ لم يلعب مباراة كاملة

** انتصار المريخ امس جاء في مصلحة أندية الخرطوم الوطني وحي الوادي والأمل. هذه الأندية التي تتقاتل للصعود لدوري النخبة

** سفر المريخ الي تونس تأجل من فجر الغد الي صباح السبت المقبل نسبة لظروف الطيران وغادر فجر اليوم المدرب الزولفاني ومساعده العرفاوي وبكري المدينة والأخير سافر للبحث عن علاج لإصابته وحقيقة كنت اتمني ان يبقي المريخ بالخرطوم ويخوض مباراته الدورية أمام الأمل والمباراة كانت ستفيده كثيرا لان الأمل في افضل حالاته ولكن الزولفاني مصر علي معسكر تونس لشيئ في نفسه

** نبيل الكوكي وصلاح محمد ادم يعودان لتدريب الهلال ووصل صلاح الملقب بالجنرال الي زامبيا بالفعل ويصل الكوكي الي هناك اليوم أن لم يكن قد وصل امس واخشي أن تردد جماهير الهلال بعد مباراة زسكو ..جابو فزع بقلينا وجع .

** الكاردينال ظهر عبر قناة الهلال مساء امس بعد غيبة وساق المبررات التي جعلته يتعاقد مع الكوكي وصلاح ادم وأكد أن الهلال في ايدي امينة وأشار بأن مستحقات اللاعبين تم تسليمها علي دائر المليم وقال واثقين من الفوز علي زسكو وان الهلال سيمضي بقوة في الكونفدرالية

** الكوكي وصلاح ادم يقعان في خطأ تاريخي بقبولهما الإشراف علي الفريق في مباراة زسكو

** القنصل حازم أكد أن محمد عبد الرحمن لن يغادر كشف المريخ

** مشاطيب المريخ والهلال في الموردة فشلوا في تحقيق الانتصار علي المريخ في مبارتين واستقبلت شباك القراقير ١٠ أهداف من زعيم البلد

** الصحافة التونسية بدأت الحديث عن لقاء المريخ والنجم الساحلي ووصفت المريخ بالمرعب وزعيم الكرة السودانية وحذرت النجم

** النجم الساحلي يخوض معركة شرسة في دوري مجموعات الكونفدرالية قبل ثلاث ايام فقط من مباراته أمام المريخ

** لابد للمريخ من مباراة ودية في تونس أمام فريق له وزنه

** زمان علي أيام ودالياس وابو جريشة كنا ناطين مع المريخ في أي طيارة داخليا وخارجيا وحرمنا الان من السفر في عهد المجلس الناشف

** الأمل اميز فرق الممتاز في الوقت الحالي

** محسن سيد ..ابن بطوطة …من مريخ الفاشر الي الموردة ثم البرصة كريمة فالشرطة القضارف وما معروف ينهي الموسم مع منو ..غايتو ما شاء الله يا محسن وربنا يديك الصحة والعافية وبالتوفيق مع الشرطة

** الي اين ذهب المدرب الكبير محمد الطيب بعد استقالته من تدريب الشرطة

** شباب الديم بقيادة كابتن طارق احمد ادم لاعب الهلال السابق يستعدون لإقامة دورة تخليدا لذكري فقيدنا الكبير شيخ إدريس يوسف رئيس النادي الأهلي في عهده الذهبي

** كده اسأل عيونك يا اجمل حبيب وأسأل لي خدودك براها بتجيب

** آخر دبوس

** ثلاث اسابيع ويغادر نبيل الكوكي وصلاح ادم