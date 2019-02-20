حبوبتكم لسة ما انقلبت؟.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> من مؤشرات نجاحات زولفا
> إنو بقينا نلعب باي تشكيلة
> مجموعة تلعب دوري
> مجموعة تلعب دولي
> ده شغل التدريب الصاح
> قريب ده كنا بنلعب إفريقي وأوروبي وممتاز وسودان وكوتشينة
> بنفس العناصر
> حتى خلت إن أي زول ممكن يوريك تشكيلة المريخ والتبديلات
> الحاجة دي ذكرتني نكتة
> قالوا في واحد بلدياتنا
> بدري الكلام ده
> دخل كورة للمنتخب
> سأل الجمبو
> ودخل معاعو في حوار
> دحين الحارس ده مو معز محجوب؟
> ياهو زاتو
> دحين نمرة ١٢ ده مو مساوي؟
> ياهو زاتو
> دحين القدامو ده مو سفاري؟
> ياهو زاتو
> دحين داااك ماسيدا؟
> ياهو زاتو
> دحين نمرة عشرة ده مو مهند
> ياهو زاتو
> دحين المدرب ده مو مازدا؟
> ياهو زاتو
> دحين في التغيير مازدا موش بطلع لاعب من الهلال ويدخل بدلوا لاعب من الهلال ويطلع لاعب من المريخ ويدخل بدلو لاعب من المريخ؟
> ده البحصل
> كان كدي النمشي الكورة دي معادة أنا دخلتها قبل
> أيها الناس
> مع الزولفاني كورة معادة مافي
> التيم كلو ماشاء الله جاهز
> ودي شيخي غرزة ماسواها
> تحية كبيرة لزولفا
> أيها الناس
> من مؤشرات صواب المجلس حينما اختار ذهاب جمال سالم برضك كثيرة
> منها ظهور أبو عشرين
> تطور منجد
> وأشراك محمد مصطفى
> وقبل المريخ كسبان المنتخب
> ديل تلاتة حراس مرمى المستقبل أمامهم كبير
> كلمتكم
> قلت ليكم
> العمل برؤية محددة وأهداف منشودة بعيداً عن الشوفونية
> هو أول خطوات النجاح
> يبقى نظرة المجلس كانت صائبة في عدم التجديد لسالم
> وكانت شجاعة في اعتمادها على الكوادر الشبابية الوطنية
> وكانت نظرة المجلس حكيمة في الإصرار على استمرار الزولفاني
> قد يقول البعض إن الفلس أجبرهم على إبقاء زولفا
> لكن قولهم مردود عليه
> بأنو خمسة الف دولار الزولفاني بالسوداني أكتر من رواتب تلاتة مدربين وطنيين من الذين دربوا المريخ من قبل
> وقد يقول البعض إن القرار كان عشان زولفا بصبر على تأخير الرواتب
> لكني أقول لذلك البعض
> إن أولادنا المدربين ياما اتأخرت رواتبهم أزمان وأزمان
> وأخال إن بعضهم ذهب ولسه عندو عندنا قريشات وحقوق
> يبقى نعترف للمجلس بصحة قراراتو فيما يتعلق بزولفا وسالم
> وبمناسبة سالم
> الزول ده من قعد مع كردنة
> كردنة ماقعد في البلد دي
> طفشو جنس طفيشة
> أيها الناس
> بكري لاعب مهول
> نفقده كثيراً بسبب الإصابة اللعينة
> جرب العلاج في جميع الدول
> الشقيقة منها واللصيقة
> والحال في حالو
> العلاج بتاع تونس ماظنيتو حايعمل شيء
> حقو بكري زاتو لمصلحة نفسو يفكر في الحتة دي بجدية
> مكان العلاج ليس لبكري حق اختياره
> وعلى المجلس أن يقوم بواجبو
> ويحدد مكان وزمان العلاج بعد مشاورة اللجنة الطبية
> وعلى بكري مجرد التنفيذ
> فعقد الإحتراف الذي يربطه بالمريخ يلزمه بإتباع قرارات المجلس في بعض الأمور أهمها مسألة العلاج
> العقرب سمها في ضنبها
> وماتلعبوا بضنب العقرب يا أسد
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال حبوبتكم لسة ما انقلبت؟ وقام جاري…بقدر عاد!!!
وإلى لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر حبوبتكم لسة ما انقلبت؟.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.