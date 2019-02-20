أسفل الجبل !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أصيل يوم توجهنا نحو الجبل لتسلقه..

> هو جبل صغير خلف مزارع مصنع كريمة الروسي لتعليب الخضر والفاكهة..

> ولا تسلني عن المصنع العظيم هذا الآن..

> فقط ضاع من جملة الكثير الذي ضاع…يا ولدي..

> وكان معنا – إلى جانب صبية الحي – الروسية الصغيرة لينا..

> ثم نفرٌ من أولاد ضاحية العقدة المجاورة…الذين يحملون ألقاب طيور وحيوانات..

> وقد أشرت مرة إلى شغف أبنائها بالأسماء غير البشرية..

> فهناك الضب…والبومة…والجرادة…والجقر…والكُرجي…والدجاجي الحاضني..

> وفي موقعهم الإلكتروني قرأت يوماً تعقيباً على كلمتنا تلك..

> كان فيه المزيد مما فاتنا من مسميات (تلصق) بأصحابها مدى العمر..

> فقد نسيت الجنية…والفِرَّة…والعتود…والقعونجة..

> وعندما بلغنا منتصف الجبل – تقريباً – توقفنا لتواصل لينا الصعود لوحدها..

> توقفنا بـ(ضبنا…وبومتنا…وجرادتنا…ودجاجتنا الحاضنة)..

> والآن حين أسترجع ذكرى ذلكم الأصيل أنتبه لشيء على قدر من الأهمية..

> فما حال بيننا وبين مواصلة الصعود الافتقار إلى الفضول..

> والفضول هذا هو الذي قاد لينا إلى القمة لتقف مزهوةً هناك..

> وأينشتاين لديه مقولة مشهورة هي (من حسن الحظ أن الفضول لا يُعلَّم في المدارس)..

> ومعروف عنه أنه كره المدرسة بسبب رتابة مقيدة للفضول هذا..

> فما كل التلاميذ يعجبهم أن يكون هنالك سقف معرفي لما يدرسون من علوم..

> أو هكذا يُشعرهم بعض الذين يتكفلون بمهمة تدريسهم..

> وبدلاً من أن يدرك أساتذته سبب ملله وصفوه بأنه (بليد)..

> ثم نصحوا بتحويله إلى مدرسة مخصصة لذوي القدرات الاستيعابية البطيئة

> ولا أدري شعور أساتذته هؤلاء حين اكتشف البليد النسبية..

> وحكايتنا الخاصة بالجبل هذه توضح الفرق في الفضول بيننا والدول المتحضرة..

> ولا أعني السودانيين وحسب…وإنما أغلب شعوب عالمنا الثالث..

> فهم مبتكرون – بدافع من الفضول – ونحن مقلدون..

> وشباب زماننا هذا يفلحون جداً في تقليد أغاني الراب الغربية..

> حتى الغناء نكتفي فيه بالتقليد الأعمى…رغم إنه غريب على ذائقتنا الموسيقية..

> ويبدو أن جين الفضول ليس من بين الجينات المتوارثة فينا..

> وفي الحال هذه فنحن مطالبون بأن نجعله فضيلة مكتسبة..

> وكذلك جينات النزوع نحو الحرية، عوضاً عن الخنوع للكبت…والقهر… والطغيان..

> وقد سمى علماء نفس معاصرون هذا الخنوع (رهاب الحرية)..

> وقالوا إنه صار قاصراً – في زماننا هذا – على الشعوب التي تتهيب الديمقراطية..

> وترضى – من ثم – بأن تكون قطيعاً بشرياً يقوده القاهرون..

> ووصفوا أفراد هذه الشعوب بأنهم (عبيد العصر)…وهذه هي العبودية الحقة..

> وربما لينا هي الآن عالمة فضاء ببلادها..

> ونحن ما زلنا أسفل الجبل !!.