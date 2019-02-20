وفاة طالب جامعي بعد ساعات من حفل تخريجه…

شهاب محمد - الخرطوم - التخرج

الخليج 365:

في واقعة مؤلمة، توفى الخريج بكلية الشرطة والقانون الملازم أحمد مصطفى علي، قبل ساعات من كرنفال تخريجه وعدد (249) طالباً من كلية الشرطة والقانون .

الذي شهدته الساحة الخضراء أمس بعد أن أمضى وزملاءه أربع سنوات تلقوا من خلالها التدريب العسكري المتقدم والتدريبات الأمنية المتخصصة، وفي الوقت ذاته تلقوا مقررات دراسية علمية ذات صلة باختصاصات الشرطة وقوانينها .

ونعت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ، الطالب الفقيد أثناء فعاليات التخريج ، وأكدت وبحسب صحيفة الأخبار، وفاته إثر علة ألمت به قبل أكماله مع زملاءه بروفات التخريج .