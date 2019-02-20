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الخليج 365:
في واقعة مؤلمة، توفى الخريج بكلية الشرطة والقانون الملازم أحمد مصطفى علي، قبل ساعات من كرنفال تخريجه وعدد (249) طالباً من كلية الشرطة والقانون .
الذي شهدته الساحة الخضراء أمس بعد أن أمضى وزملاءه أربع سنوات تلقوا من خلالها التدريب العسكري المتقدم والتدريبات الأمنية المتخصصة، وفي الوقت ذاته تلقوا مقررات دراسية علمية ذات صلة باختصاصات الشرطة وقوانينها .
ونعت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ، الطالب الفقيد أثناء فعاليات التخريج ، وأكدت وبحسب صحيفة الأخبار، وفاته إثر علة ألمت به قبل أكماله مع زملاءه بروفات التخريج .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالب جامعي بعد ساعات من حفل تخريجه… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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