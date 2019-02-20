الرئاسة تبحث ملفات التعاون المشتركة بين السودان وإثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحثت مؤسسة رئاسة الجمهورية مجمل ملفات التعاون المشتركة بين السودان وإثيوبيا، واستعرض اجتماع برئاسة نائب الرئيس عثمان كبر وعدد من المسؤولين، الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وضروة تنفيذها.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، في تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث مجمل ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والتأكيد على أهمية العلاقة مع جمهورية إثيوبيا واستراتيجيتها.

وأوضح فيصل أن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من اللقاءات المشتركة بين المسؤولين في البلدين على مختلف المستويات، مبيناً أن الاجتماع ركز على ضرورة رفع مستوى التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بما يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين.

شبكة الشروق