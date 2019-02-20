سوريا: استسلام جماعي لمسلحي داعش في الباغوز شرقي ديرالزور

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن مسلحي داعش يستسلمون جماعيا مع أسرهم في منطقة الباغوز شرقي دير الزور ويسلمون سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد". وأضافت أن 25 شاحنة محملة بالدواعش وذويهم وصلت حتى الآن إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية، وكانت قافلة مكونة من 60 شاحنة دخلت أمس بلدة الباغوز لإجلائهم، ومن المتوقع خروج المتبقين منهم خلال ساعات أو أيام.

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