ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوات الكهربائية بالخرطوم

تشهد أسعار الأدوات الكهربائية بشارع الحرية بالخرطوم ارتفاعاً كبيراً بنسب تتراوح من (20_30%) لارتفاع الدولار.

وكشف صاحب محلات الأفضلية للأجهزة الكهربائية محمد حسن عبدالله لـ(السوداني) أن أسعار مكيفات نسمة وهي الأعلى طلباً سعرها (17,500)جنيه, وسعر شاشة ال .جي 32بوصة (19) ألف جنيه,والغسالة 8كيلوبسعر(18) ألف جنيه والثلاجة (ال جي) 12قدم (37) ألف جنيه.

وأضاف أن الأجهزة الكهربائية تشهد زيادات أسبوعية بنسبة تصل إلى 20%تقريباً

وقال صاحب محلات عصام نصر للأدوات والأجهزة الكهربائية إن أسعار ثلاجات توشيبا من (11_16)قدم على التوالي تتراوح ما بين(35_37 ــ 39 ــ 43) ألف جنيه ، وقال إن الغسالات تتراوح حسب الأحجام منها 7كيلو ,10و12كيلو تتراوح بين (15,250_19,900_22,5)جنيه على التوالي والشاشات:32بوصة بسعر(16,900)جنيه و43بوصة (22)ألف جنيه.

أما البوتجاز 4عيون سعره مابين (17_22)ألف جنيه و5عيون يتراوح سعره بين (28_33) ألف جنيه.

وقال صاحب محل الريح للأدوات الكهربائية إن سعرخلاط فيلبس بـ(3)ألف جنيه أما الصيني بـ(1,800)جنيه والمروحة سقف (2,500)جنيه والصينية (2,200)جنيه أما المكواة فلبس (1,800)جنيه.