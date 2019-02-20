قتل نازح وجرح إثنين آخرين في حوادث متفرقة بمعسكر كلمة نحو 17 كلم متر شرقي عاصمة نيالا عاصمة، بينها محاولات سطو ليلي.

وقال أحد شيوخ المعسكر ، إن المخيم يشهد هذه الأيام أحداثاً وتوترات بسبب عودة ظاهرة حمل السلاح داخل وحوالي المعسكر.

وأوضح أن لصاً سطا على أحد المنازل بسنتر 3 ليلة أمس وقبل أن يتمكن من عملية السرقة استيقظ أفراد الأسرة وقاموا بمطاردته بمعاونة الجيران إلى أن تمكنوا من اللحاق به وانهالوا عليه ضرباً بالعصي حتى لقى مصرعه. وأكد الشيخ أن شرطة محلية بليل تمكنت من إلقاء القبض على 6 من المتهمين في عملية القتل. وذكر أن في حادثاً آخر أطلقت مجموعة مسلحة تتكون من 6 أفراد في ذات الليلة النار على أحد النازحين عندما كان يتجول داخل المعسكر بسنتر 5 في ساعات الليل، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها الى مستشفى نيالا لتلقي العلاج. بينما أصيب نازح آخر بطلق ناري في طريق عودته من معسكر السلام جنوب مدينة نيالا الى منزله بمعسكر كلمة شرقي المدينة، عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة بغرض النهب، مبيناً انه عندما حاول مقاومتهم أطلقوا عليه النار ما ادى إلى كسر إحدى يديه. في الأثناء أبلغ أحد الطلاب بمعسكر كلمة حسب دارفور24، بأن مسلحين يمتطون الجمال اعتدوا على تلاميذ عصر أمس الثلاثاء عندما كانوا يستذكرون دروسهم بوادي بليل شرقي المخيم، ونهبوا هواتفهم ومبالغ نقدية كانت بمعيتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ بمخيم كلمة: عودة ظاهرة حمل السلاح بالخيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.