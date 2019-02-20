ثوران جديد لبركان اتنا.. وإلغاء الرحلات

ثار بركان إتنا الإيطالى، من جديد اليوم الأربعاء، مسفراً عن تطاير الرماد من الجبل وإلغاء الرحلات الجوية.
وقلّص مطار كاتانيا استقبال الرحلات إلى أربعة فقط صباح اليوم بسبب سحابة الرماد المتصاعد من البركان في صقلية بإيطاليا، ولم تتأثر عمليات الإقلاع بانفجار البركان الأكثر نشاطًا في أوروباً، وحذر المطار من احتمال تأخير السفر.
ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس"، قال المطار عبر موقع تويتر: "تم إغلاق قطاعين من المجال الجوي لمطار كاتانيا، و تقييد الوصول لـ4 رحلات وافدة كل ساعة، وتأجيلات محتملة حتى عند المغادرة.. للحصول على أي معلومات عن الرحلات الفردية، اتصل بشركات الطيران ".
ويأتى هذا بعد إغلاق أخر للمطار الشهر الماضي بسبب ثوران إتنا، كما ثار البركان مرة أخرى في ديسمبر وكان هناك سلسلة من الزلازل، وكانت القرى القريبة مغطاة بالرماد البركاني والمجال الجوي حول إتنا مغلقة.
وقد أُصيب 10 أشخاص بجروح عندما ثار البركان في مارس 2017.
ويعتبر جبل إتنا واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وهو في حالة نشاط دائم تقريبًا.
وفي عام 2013، تمت إضافة البركان إلى قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تم اختيارها من أجل ثقافتها أو تاريخها.
أو علمها أو أي شكل من الأهمية.
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