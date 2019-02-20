وقال رئيس لجنة الصناعة في البرلمان السوداني، عبدالله مسار، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن مدير المخابرات سيقدم تقريرًا حول المظاهرات خلال اجتماع الهيئة التشريعية برئاسة إبراهيم أحمد عمر وبمشاركة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وزعماء الكتل النيابية.
وأوضح أن قيادة البرلمان ستستمع خلال اجتماع مغلق مع مدير المخابرات إلى تقرير تفصيلي حول الاحتجاجات منذ انطلاقها والتدابير الأمنية التي اتخذت حيالها وكيفية التعامل معها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم وفقًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للمؤسسة التشريعية.
وينص الدستور السوداني على مساءلة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر لجنة خاصة يشكلها رئيس الهيئة التشريعية القومية "البرلمان" ويكون ذلك في جلسة مغلقة وبعيدا عن وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المخابرات السوداني يمثل أمام البرلمان بشأن الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.