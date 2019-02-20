بوتين: سنستهدف أمريكا نفسها إذا نشرت صواريخ بأوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما، مضيفا أنه يتعين على صناع السياسة الأميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.
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