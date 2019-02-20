مظاهرات فى فرنسا ضد موجة من الهجمات المعادية لليهود

شهدت فرنسا مشاركة الآلاف من المتظاهرين، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على موجة من الهجمات المعادية للسامية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس"، عقدت المظاهرات بعد أن قام أشخاص برسم صلبان معقوفة وشعارات معادية لليهود على عشرات القبور في مقبرة يهودية في أحدث هجوم مقزز.

وتعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بملاحقة الجناة بعد أن تم تدنيس ما يقرب من 100 مقبرة في الهجوم على مقبرة القرية في كواتزينهايم بالقرب من ستراسبورج، وانضم الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي إلى المحتجين في باريس، الذين احتشدوا في العاصمة تحت شعار "كفى".

ووقعت الاحتجاجات أيضاً في شوارع مدن ليل وتولوز ومرسيليا، بمشاركة مئات المتظاهرين.

وقال ماكرون: "من فعل هذا لا يستحق أن يكون فى الجمهورية الفرنسية وسوف يعاقب"، وأضاف:" سنتخذ موقفاً وسننفذ القانون ونعاقبهم".

وفي آخر هجوم، قام بلطجية معادون للسامية برش صليب معقوف على بوابة المقبرة.

ولدى فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا- حوالي 550،000، وهو العدد الذي نما بمقدار النصف تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت الإحصاءات الحكومية التي نشرت الأسبوع الماضي أن الهجمات المعادية للسامية آخذة في الارتفاع، وفي العام الماضي، كان هناك أكثر من 500 هجوم معادي للسامية في فرنسا، بزيادة 74 في المائة عن عام 2017.