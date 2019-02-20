وزير الداخلية: لاحتجاجات في إنحسار

قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان إن جهود قوات الشرطة والأجهزة الأمنية نجحت في كسر جموح الخارجين عن القانون حد تعبيره، وأكد إنحسار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي ولفت الى عودة الهدوء والاستقرار الى جميع ولايات البلاد عدا بعض الاحداث الطفيفة.

وأكد عثمان خلال مخاطبته حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بحضور الرئيس عمر البشير إن الاحتجاجات بدأت تعبر عن الاوضاع الاقتصادية بالبلاد الا انها خرجت عن إطارها، وتطورت وأخذت منحى آخر بدخول أياد خفية عملت على إستغلال الوضع في تعبئة المواطنين بغرض تحقيق اهدافهم الذاتية واطماعهم في تولي السلطة بعيدا عن الوسائل الديمقراطية المعروفة.

وأضاف "بعد ان كانت المطالبة بتوفير السلع الضرورية وخفض الاسعار وتوفير السيولة صاحبت الاحتجاجات عمليات اتلاف وتخريب متعدة للمؤسسات العامة والخاصة ونهب الممتلكات مع المطالبة بتغيير النظام".

وأكد أن قوات الشرطة كانت لهم، واعلنت حالة الاستعداد مئة في المئة وقامت بواجبها على اكمل وجه وبمهنية عالية في مواجهة السلوك الذي وصفه بالهدام، وأكد التزام الشرطة التام بمنع أي أعمال أو أفعال تمس الوطن والسلامة العامة أو أي عمل يقود الى التخريب أو الانزلاق الى الفوضى.

