مدرب زيسكو يتوعد هلال السودان بـ"الهزيمة"

قال جورج لواندمينا المدير الفني لزيسكو الزامبي أن فريقه تجاوز هزيمة الأشانتي كوتوكو الغاني وبات جاهزاً لنزال الهلال، وأضاف ” لن نفرط في الجولة الثالثة ونسعى للفوز والظفر بالنقاط الثلاثة لتدعيم حظوظنا في التأهل للمرحلة القادمة”. وتابع "المواجهة ستقام في ملعبنا بأندولا وبالتالي سنضمن مؤازرة جماهيرية كبيرة". وأفاد لواندمينا أن الجميع رفع شعار الانتصار علي ممثل السودان وأفاد لواندمينا أن الجميع رفع شعار الانتصار علي ممثل السودان

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