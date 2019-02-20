أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان علي الحاج محمد رفضه التام للبطش ضد المتظاهرين، وأعرب عن بالغ أسفه لما حدث من عنف وقتل للابرياء والعُزل وحزبه في مقاعد المشاركة في السلطة، وأعلن اعتذاره للدماء التي سالت والارواح التي أزهقت .
وقال الحاج في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته صباح اليوم من رحلة إستشفاء بألمانيا إن ما حدث للمتظاهرين نتائج مؤسفة ومحبطة ومؤلمة لحزبه، وأضاف ” نقول ذلك من باب المسؤولية من خلال المشاركة في السلطة”.
وأكد أن ما حدث من بطش وعنف مرفوض تماماً انسانياً ووطنياً وقانونياً ودينياً، وأضاف ” لذلك نحن نعتذر إعتذارا صريحاً وبدون تحفظ لهذه الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت ولا يمكن أن نصمت عنها بينما التاريخ القريب يسجل كيف كان افراد حزبنا انفسهم ضحايا للعنف والتنكيل مما يجعل مسؤوليتنا الادبية اكبر واعظم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي: نعتذر للدماء التي سالت ونرفض البطش ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.