الشعبي: نعتذر للدماء التي سالت ونرفض البطش ضد المتظاهرين

أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان علي الحاج محمد رفضه التام للبطش ضد المتظاهرين، وأعرب عن بالغ أسفه لما حدث من عنف وقتل للابرياء والعُزل وحزبه في مقاعد المشاركة في السلطة، وأعلن اعتذاره للدماء التي سالت والارواح التي أزهقت .

وقال الحاج في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته صباح اليوم من رحلة إستشفاء بألمانيا إن ما حدث للمتظاهرين نتائج مؤسفة ومحبطة ومؤلمة لحزبه، وأضاف ” نقول ذلك من باب المسؤولية من خلال المشاركة في السلطة”.

وأكد أن ما حدث من بطش وعنف مرفوض تماماً انسانياً ووطنياً وقانونياً ودينياً، وأضاف ” لذلك نحن نعتذر إعتذارا صريحاً وبدون تحفظ لهذه الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت ولا يمكن أن نصمت عنها بينما التاريخ القريب يسجل كيف كان افراد حزبنا انفسهم ضحايا للعنف والتنكيل مما يجعل مسؤوليتنا الادبية اكبر واعظم.