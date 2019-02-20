ضبط وقود معد للتهريب بغرب كردفان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحلية الإضية بغرب كردفان من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية مخزنة بأحد المخازن الطرفية بسوق مدينة الأضية معدة للتهريب، ووقف والي الولاية أحمد عجب الفيا على المضبوطات برفقة لجنة أمن الولاية، وتم ضبط عدد (733) برميل بنزين و(133) برميل جازولين.

ووصف الفيا هذه الضبطية بالعمل التخريبي الذي يصب في مصلحة الأعداء، مبينا أن هذه المواد تذهب للجهات المعادية للوطن، ودعا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة المحافظة على الموارد الاقتصادية وحماية العملة من التدهور والاهتمام بمعاش الناس.

وطالب المواطنين كافة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظة على الأمن والاستقرار والتبليغ عن المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني، وأشاد بكل الأجهزة الأمنية التي حققت العملية بمهنية عالية حماية للمكاسب القومية.

من جانبه حذر معتمد محلية الأضية رئيس لجنة أمن المحلية حامد خير الله محمد من وصفهم بضعاف النفوس من التلاعب بالموارد الاقتصادية للبلاد، مؤكدا عدم المجاملة في محاربة الظواهر السالبة وحسم المتلاعبين بالاقتصاد.

من جهته قال العميد دكتور عامر محمد الحسن قائد اللواء (91) بليلة ممثل قائد الفرقة 22 مشاة إن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من يعمل على تخريب الاقتصاد ومكاسب الشعب، واصفا نجاح العملية بالدور البطولي للوحدات المختصة بالقوات المسلحة.

وأوضح أن حملات المكافحة متواصلة بصورة دورية وأن هذه العملية نفذت بمتابعة دقيقة وجهود مشتركة واحترافية عالية، مشيدا بلجنة أمن الولاية واستخدامها للإمكانيات كافة لمكافحة الجريمة ومخربي الاقتصاد ومحاربة الظواهر السالبة.