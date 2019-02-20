بالصور وقفة احتجاجية بمستشفى رويال كير بالعاصمة الخرطوم الان

قالت لجنة اطباء السودان المركزية بصفحتها علي الفيسبوك ان اطباء مستشفى رويال كير ينفذون وقفة احتجاجية الان في اطار الوقفات الاحتجاجية التى تشهدها السودان مؤخرا بعد دعوات للمعارضة السودانية و دعماً لمطالب الثورة وتنديدا للقمع الذي تنتهجه الحكومة ضد المتظاهرين السلميين.

وبدأت مظاهرات السودان بتاريخ 19 ديسمبر / كانون اول الماضي مطالبة برحيل الرئيس عمر البشير بسبب موجة غلاء الاسعار في البلاد.

وأعلنت السلطات السودانية أن 22 سودانيا قتلوا جراء المظاهرات، لكن مراكز حقوقية أكدت أن عدد القتلى تجاوز الخمسون قتيلا.