مسعود أوزيل الحل السحري لإنقاذ أرسنال

يقول أسطورة كرة القدم الإنجليزية، تيم شيروود، إن مسعود أوزيل هو أفضل أمل لدى آرسنال، من أجل إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى.

وقال تيم شيروود إنه يجب إعادة مسعود أوزيل إلى التشكيلة الأساسية لصفوف الأرسنال إذا كان المدفعجية يريد ان ينتهي في المراكز الأربعة الأولى.

بدأ لاعب خط الوسط الألماني مباراة واحدة فقط في الدوري الممتاز، وبالكاد سنة بعد توقيع صفقة جديدة بقيمة 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لمدة خمس سنوات للبقاء في الإمارات.

لكن شيروود أخبر فريق أباتي آرسنال أنه لا يستطيع أن يترك لاعباً لديه موهبة، وفائز بكأس العالم ولاعب ريال مدريد السابق إذا كان لديهم طموحات حقيقية في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قال: لا يستطيع أن يفعل أي شيء بشكل صحيح في عقل إيمري في الوقت الحالي بالنسبة لي، عليه أن يلعب، سأحصل على أفضل ما في وسعه بسبب ما يملكونه تحت تصرفهم.

وزاد: لا أعتقد أنهم يمتلكون نوعية مسعود أوزيل، إنه بحاجة إلى اللعب، والأمر متروك للمدير الفني للحصول على أفضل النتائج منه، أنت تدفع له 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، لفعل ما؟ لا شيء ، إنه تمرين لياقة فيتنس أولاً، ليس جيدًا.