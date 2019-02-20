استعدادات بالجزيرة لمهرجان الثقافة التاسع

شهاب محمد - الخرطوم - ايلا

الخليج 365:

عقدت حكومة ولاية الجزيرة، الأربعاء، اجتماعاً مهماً برئاسة الأمين العام المشرف على إدارة الثقافة والإعلام معتصم عبدالسلام، بحث ترتيبات مشاركة الولاية في مهرجان الثقافة القومي التاسع.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة لاستنفار قطاعات المبدعين كافة بالولاية للمشاركة والتعبير عن الإرث والمكنون الثقافي والأدبي الكبير الذي تتمتع به ولاية الجزيرة، وإعداد خطة متكاملة لإنجاح ليلة المهرجان بالولاية.

وقطع عبدالسلام أن اختيار الولاية لفعاليات المهرجان جاءت معبرة عن ريادة الجزيرة في مجال الفن والإبداع، داعياً لضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الأعمال والمبدعين في مختلف المجالات.