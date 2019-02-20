توقعات بزيادة كبيرة في اسعار دقيق سيقا ومنتجات نوبو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية أمس، عن توقعات بزيادة كبيرة في أسعار دقيق سيقا ومنتجات نوبو، كاشفين عن زيادة دقيق سيقا من الشركة لـ(450) جنيهاً أما سعر المستهلك (500) جنيه للباكت والكيلو (50) جنيهاً.

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