تراجع كبير في أسعار الجازولين التجاري من 89 إلى 23 جنيهاً للجالون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبلغت مصادر مطلعة (السوداني) بتراجع سعر لتر الجازولين التجاري من (19.91) إلى (5.11) جنيه للتر، حيث الجالون (4) لترات ليعود سعر الجالون إلى 23 جنيهاً بدلاً من (89.5) جنيه، وكانت المؤسسة السودانية للنفط، أصدرت منشوراً بخصوص تعديل أسعار بيع منتج الجازولين التجاري لقطاع التعدين والصناعة بسعر (19,91) جنيه.

وأكدت مصادر مطلعة بإحدى شركات التوزيع الكبرى للوقود بالبلاد، بأن الإدارة تلقت إخطاراً من الجهات المختصة، بإقاف طرح الوقود بالتعرفة الجديدة، وقالت لـ(السوداني) إن توزيع الجازولين بمحطات الوقود التجاري أمس تم بالتعرفة السابقة (23)جنيهاً للجالون.

ورحب عدد من أصحاب المصانع، بالخطوة لدورها في دعم قطاع الإنتاج المحلي، والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وقال رئيس غرفة المواد الغذائية عبدالرحمن عباس لـ(السوداني) إن غرفة المواد الغذائية ترحب بهذا القرار، متطلعاً بان تكون هناك دائماً مراعاة للقطاع الصناعي بالبلاد، حتى تحتل الصناعة موقعاً يساعد الإنتاج ويطور الصناعات المحلية.

وأكد صاحب مصنع بأمدرمان بشرى عبدالرحمن، على إيجابية الخطوة، وقال لـ(السوداني) إن فرق الزيادة جاء كبيراً بنسبة أعلى من 150%، مشيراً إلى أنها زيادة عالية جداًً على الصناعة.

وفي المقابل سبق بأن توقع أحد أصحاب مصانع طلب حجب اسمه، حدوث زيادة في الأسعار، ورهن معدلات الزيادة بحسب تكلفة إنتاج المصنع وقرار لإدارته، وقال إن فرق السعر بين الجازولين التجاري والمدعوم بلغ نحو (66,95) جنيه، واضاف : فرق السعر سيوضع على المنتج لأنه في حالة عدم وضعها سيتعرض للخسارة، مشيراً إلى أن المصانع ليست وحدها ستتأثر بالقرار وإنما الزيادة ستطال قطاعات أخرى.

وكانت بعض محطات الوقود التجارية، قبل أسبوعين طبقت الزيادة الجديدة في سعر الجازولين التجاري، ليصبح سعر اللتر (19,91) جنيه، وارتفع سعر الجالون التجاري، من (23) جنيهاً للجالون، إلى (89,5) للجالون، أما حالياً فقد تراجع السعر ليصل إلى 23 جنيهاً للجالون كسعره السابق.