عودة شركة شل العالمية للعمل بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة زبيدة القابضة الوكيل الحصري لشركة شل بالسودان هزبر غلام عن عودة شل العالمية للعمل في البلاد بعد توقف دام أكثر من عشرين عاماً.

وقال في توقيع عقد شراكة مع مجموعة جياد الصناعية لاستخدام زيوت شل في منتجاتها أمس أن التوقيع سيكون له فوائد كثيرة للمواطن السوداني، وتعود شل بعد توقف دام طويلاً نتيجة الحصار الاقتصادي، وأشار إلى أن دخول زيوت شل لمنتجات جياد يدعم من إنتاجها لدعم الاقتصاد عبر التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وتوقع أن تغطي زيوت شل خلال عامين 65 من حاجة السوق، وأعلن عن مشاورات مع شل العالمية لتصنيع إنتاجها بالسودان في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن السودان سيصبح مركز توزيع لدول الجوار الإفريقي دون التعدي على حقوق الشركة الأم. وكشف عن دراسات لعودة منتجات شل البترولية خلاف الزيوت، وزاد رغم التحديات الاقتصادية إلا أننا نستطيع النجاح لامتلاك السودان للموارد الصناعية والزراعية إضافة للكفاءات.

و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية إسماعيل الطيب إن الشراكة إضافة حقيقة لمجموعة جياد في قطاعاتها الـ (12) باعتبار أنها تستخدم زيوت، خاصة إنتاج السيارات والآليات والشاحنات، ونوع من التكامل بين رأس المال السوداني والقطاع الخاص.

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