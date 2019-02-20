العثور على (رأس) طفل في الطريق العام بالخرطوم

عشرت شرطة كرري بولاية الخرطوم على (رأس) طفل حديث الولادة في الطريق العام دون العثور على بقية جسده .

وقال مصدر وبحسب صحيفة السوداني، إن مواطناً كان قد عثر على (الرأس)، وأخطر الشرطة التي أوفدت فريقاً إلى مكان الحادثة، وأجرى تدابيره الجنائية، ودون بلاغاً، ومن ثم مشط المنطقة بحثاً عن بقية جثمان الطفل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)