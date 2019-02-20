إحباط بيع تمثالين لملوك فراعنة بالخرطوم وتوقيف تاجرين

أحبطت شرطة مكافحة تهريب الآثار والتراث القومي أمس الأول، محاولة بيع تمثالين لملك وملكة من الحقبة الفرعونية القديمة، وألقت القبض على تاجري آثار وراء صفقة البيع بالخرطوم .

وقال مصدر إن الشرطة رصدت معلومات عن حيازة المتهمين للتماثيل، وعرضهما للبيع مقابل أموال طائلة، وأضاف أن الشرطة نجحت في الوصول إليهما وإبرام صفقة مبايعة صورية، داهمتهما خلالها القوة وضبطتهما متلبسين .

وكشف مصدر وبحسب صحيفة السوداني، أن التماثيل أحيلت إلى الهيئة القومية للآثار وتبين أنهما لملك وملكة فرعونيين ينتميان للحقبة القديمة، مشيراً إلى وكيل أعلى نيابة أمن الدولة وجه بتدوين بلاغ ضد المتهمين وفقاً للمادة (31) من قانون الآثار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)