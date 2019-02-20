الإعدام شنقاً في مواجهة زعيم عصابة (نيقرز)

أوقعت محكمة الخرطوم جنوب عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة طالب ثانوي بتهمة القتل العمد تحت المادة (130) بعد أن أدين بتسديد ثلاث طعنات لشاب بسكين أدت إلى وفاته.

وتعود التفاصيل إلى أن المدان يتبع لعصابة (النيقرز) والمجني عليه يتبع لتيم آخر حيث دار نقاش بينهم في مناسبة زفاف بالمنطقة وتم فضه ثم التقيا مرة أخرى في الحاج يوسف الردمية ودار بينهما نقاش حاد وتطور إلى مرحلة التشابك بالأيادي، حيث استل المدان سكينه وسدد بها ثلاث طعنات للمجنى عليه، وتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد مضي (3) ساعات من دخوله إلى المستشفى، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة ، حيث أكد تقرير الطبيب الطعنة المباشرة في منطقة القلب والكلية اليسرى وأخرى سطحية في الظهر، وبحسب صحيفة آخر لحظة تم القبض على المتهم وإخضاعه للتحريات، وبعدها تم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وتحويله إلى المحكمة التي أصدرت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)