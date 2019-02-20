أطلق برنامج الغذاء العالمي فيديو ترويجي لوجبة “العصيدة” الشعبية في السودان، ونشر البرنامج على موقعه على تويتر فيديو توضيحي للتعريف بالعصيدة بعنوان: (ما هو الطبق المفضل لديك؟ للعائلات في السودان، إنه طبق “العصيدة!”)، مصحوباً بصوت سيدة سودانية تتحدث عن العصيدة حسب صحيفة المجهر، حيث قالت (هي أساس الأكل في البيت السوداني، وفي أي مناسبة لازم يكون في عصيدة، لو فرح أو كره هي مربوطة بالاثنين) وأكدت المتحدثة بأن (العصيدة أكلة شعبية وإحنا من قمنا تربينا بها وما لقينا حاجة غيرها، وأضافت العصيدة ألذ أكلة في الدنيا والناس بتحبها لأنها أكلة شعبية) ولم يوضح الفيديو طريقة إعداد العصيدة، وتصنع العصيدة من الذرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الغذاء العالمي يروج لـ(العصيدة) السودانية ويصفها بأنها ألذ أكلة في الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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