السجن الإلزامي لجزار اعتاد ذبح وسرقة خراف من زريبة بـ(الشقلة)

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، بعقوبة السجن الإلزامي (3) أشهر في مواجهة جزار أدانه قاضي المحكمة “أبو بكر موسى” بتهمة السرقة.

وحسب قضية الاتهام فإن الشاكي وهو صاحب إحدى زرائب الماشية بالشقلة بالحاج يوسف، دون بلاغاً بمخفر الشرطة أفاد بأنه في كل يوم يفقد أحد الخراف من داخل الزريبة، وفي يوم الحادثة وجد الجزار وهو مخمور ويحمل كيساً بداخله خروف مذبوح، وبالقبض على المتهم ومن خلال التحري تبين أن الجزار يدخل إلى الزريبة كل يوم ويذبح خروفاً ويحمله داخل (كيس) ويخرج.

وذكر الشاكي حسب صحيفة المجهر أنه نسبة لمعرفتهم بالجزار لم ينتابهم شك تجاهه، بيد أنه في يوم الحاثة تم القبض عليه بالجرم المشهود، وعقب الفراغ من التحري دون ضده بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)