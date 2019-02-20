لجنة الإصلاح بالميناء الجنوبي: الإضراب لن يرفع إلا بفسخ العقد

أكد عضو لجنة الإصلاح بالميناء الجنوبي عبود الشربيني، رفضهم لأي تفاوض حول عمل الشركة الفلبينية بالميناء، وأعلن أن مطلبهم الوحيد هو فسخ العقد وتأكيد ذلك ببيان من وزارة النقل .
وقال الشربيني أمس: “حالياً هناك إضراب كامل منذ زيارة رئيس الوزراء”، وأعلن أنه سيستمر إلى إعلان فسخ العقد مع الشركة الفلبينية .
وتعليقاً على حديث رئيس الوزراء حول أن إيرادات الميناء لا تتجاوز المليون دولار، قال الناشط في المجتمع المدني بولاية البحر الأحمر محمد كرار وبحسب صحيفة الصيحة، إنهم يمتلكون مستندات تؤكد أن إيراد الميناء الجنوبي في العام 2018م فقط بلغت (48) مليون يورو، وأضاف: “هذا هو الإيراد الفعلي ويفترض أن يورد لخزينة الدولة” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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