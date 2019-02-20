بعد زراعتها.. والي كسلا يمنع مزارعين من حصاد أرضهم

اتهم مزارعون بقرية (سنتشلايت) بولاية كسلا، والي الولاية آدم جماع باستغلال قانون الطوارئ ومنعهم حصاد زراعة أرض بحجة تبعيتها لمشروع القاش وحجز الإنتاج، وكشفوا عن إرسال الوالي لقوة عسكرية لاعتراض عملية الحصاد دون مبررات، وأكدوا أنهم دفعوا بتظلم للوالي عبر الإدارة القانونية للشروع في مقاضاته، وقالوا أن الإدارة القانونية ردت لهم بأن قرار المنع تم استناداً على قانون الطوارئ المفروض في الولاية.

وتحصلت مصادر موثوقة على وثيقة قانونية من المزارعين حسب صحيفة مصادر، طالبون فيها المستشار القانوني لكسلا منحهم الإذن بمقاضاة الوالي وأوضحوا من خلالها أنهم قاموا بزراعة وحراثة أرضهم حتى وصلوا مرحلة الحصاد، وعندها قام الوالي بإرسال قوة من شرطة الاحتياطي المركزي لحجز المحصول والإنتاج، واتهموا الوالي بأنه أساء استعمال السلطة وتعسف في توزيع القوة النظامية، يشار إلى أن المصادر تحصلت كذلك على رد أمانة الحكومة في الخطاب الموجه لها بتاريخ 4/2/2019م بمراجعة قانون الطوارئ الذي استند عليه الوالي في حجز المحصول والإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)