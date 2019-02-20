الصحة: إغلاق مستشفى الخرطوم لم يكن بدواعي التجفيف

قطعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بأن إغلاق مستشفى الخرطوم التعليمي في الفترة السابقة لم يكن بداعي التجفيف، وفقاً لما روج البعض بوجود مشكلة صحية، فيه يتطلب علاجها بعض الوقت، وأقرت بأن المستشفى عانى خلال الفترة السابقة من ترهل وظيفي .

وقال مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي في تصريحات صحفية أمي، إن مستشفى الخرطوم التعليمي الأيل لولاية الخرطوم، وجدنا فيه ما يقارب 3908 عاملين بالإضافة إلى 417 كادر خدمة وطنية و300 فراش مع وجود شركة نظافة و153 فرد نظام عام، رغم وجود بابين بالمستشفى، فضلاً عن وجود 43 مشرفاً إدارياً و29 مشرفاً أخر و80 مساعد كاتب، و24 كاتب أول شؤون للغذاءات مع تردد شهري يصل إلى 8900 شخص، بواقع 29 مريضاً في اليوم .

وأوضح أن الوزارة عملت على إعادة المستشفى للنظام الصحي ليصبح مستشفى مرجعياً، وأعلن اكتمال قسم الطب النفسي والإدمان المرجعي، وقسم المسالك البولية النسوية، بجانب البدء في مركز جراحة الأطفال، ومركز جراحة التجميل، ومركز جراحة الأوعية الدقيقة، ومركز الجهاز الهضمي ومركز طب العيون .

إضافة وبحسب صحيفة الصيحة، إلى البدء في تأهيل جعفر بن عوف، ومستشفى بحري التعليمي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الذرة، ومستشفى أم ضواً بان، وبداية العمل في المستشفى التوأم بـ48 مليار جنيه بدعم من المالية الاتحادية، يصل 62 مليون جنيه، مع أكتمال مركز التخاطب بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة بالخرطوم للقوقعة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)