أخبار الخليج 365 تنشر فيديو عبد الواحد وزوجته .. انا “الآن (تسقط بس) وبعدها بتفرغ لمشكلة أولادي”

قال رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور عبر فيديو، ( قاومت كل الضغوط النفسية التي فرضها علي النظام السوداني الذي قام بتطليق أختي – اغتصاب قرايبي وقتل ولد أختي ومنعي التحدث مع أمي )، وكل هذا ليشغلوني بمعارك انصرافيه والبعد من مقاومتهم. وأضاف : ( انا الآن تسقط بس وبعدين بتفرغ لقضية أولادي).

وكانت طليقة “عبدالواحد محمد نور”، رئيس حركة تحرير السودان، إيمان أبوالقاسم، اتهمت طليقها باختطاف أبناءها وضمهم إلى الصفوف القتالية وطالبته خلال مداخلة لها في ندوة سياسية تحدث فيها “عبدالواحد محمد نور” بالمانيا بالمثول أمام الشرطة الألمانية للاحتكام لها حتى تتمكن من استرداد أطفالها .

وبحسب ما نشرته أخبار الخليج 365 كشف رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، عن رفض إحضار أبنائه إلى أوروبا حتى لا يحمل الهوية الأوروبية. واتهم طليقته بسرقة أحد أبنائه للحصول على لجوء بواسطته في أوروبا، وقال نور في فيديو، إنه رفض استلام الجواز الفرنسي الذي منح له عقب وصوله إلى فرنسا بحجة أنه ليس لاجئ سياسي وإنما مناضل من أجل الحرية. وأضاف ” لن أسمح بتغيير هويتي أو هوية أبنائي، ليس هناك قوة في الأرض تحيل أبنائي إلى أوروبيين أو فرنسيين”.

وقال إن الهدف من منح أبناءه اللجوء في أوروبا هو تحطيم رمزيته لدى الحركة وجيشها وأردف ” أنا مسؤول عن حقوق (16) مليون طفل كرئيس للحركة ولن أميز أبنائي من الآخرين وأنا ضد العقلية الصفوية التي تبعث أبنائها للعيش بعيداً عما يعانيه الآخرون، أبنائي جزء من نضالي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)