رئيس منظمة يحتال على محلية الخرطوم

دونت محلية الخرطوم، بلاغاً بنيابة الأموال العامة ضد رئيس منظمة شهيرة ويعمل باتحاد طلاب ولاية الخرطوم، يواجه الاتهام بتزوير توقيع معتمد محلية الخرطوم وقتها، الفريق ركن أحمد علي عثمان أبوشنب، والاحتيال على المحلية والاستيلاء على مبلغ (77) ألف جنيه دون وجه حق، وقطعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك، موعداً لبدء محاكمة رئيس المنظمة بالاتهام الموجه إليه، جاء ذلك بعد أن كشف للمحلية أن المتهم تقدم بطلب التصديق له بالمبلغ عوناً للمنظمة، لافتاً إلى أنه كلف بتنظيم برنامج خاص بالمنظمة، وقام بتزوير توقيع المعتمد وخطة بكتابة تصديق عاجل، وقدمه للمحلية وصرف المبلغ واتضح لاحقا أن المعتمد لا علاقة له بالتصديق ولم يوجه بالصرف وتم توقيف المتهم للتحقيق معه ودون في مواجهته بلاغ بالتزوير والاحتيال بحسب صحيفة آخر لحظة، ورفعت أوراق البلاغ إلى محكمة جرائم الفساد المختصة للنظر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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