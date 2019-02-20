تقدم الدكتور نضال عبد العزيز، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الخرطوم، باستقالته من القناة نهاية الأسبوع المنصرم، وأكدت مصادر موثوقة تعمل برفقة المدير أن الأسباب الرئيسية لمغادرة المدير العام هي تردي البيئة والأوضاع المالية بالهيئة، وتضجر بعض العاملين وضيوف الهيئة. والجدير بالذكر أن الدكتور نضال حسب صحيفة مصادر، وعد بتحسين بيئة العمل والإيفاء بالتزامات العاملين خلال العام الحالي، ولكن تلك الوعود لم تجد حظها في التنفيذ من الولاية التي تتبع لها الهيئة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تردي الأوضاع يطيح بمدير هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.