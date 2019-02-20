وقال الدبلوماسي البريطاني خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير محمد عبدالله إدريس سفيراً جديداً للسودان لدى بريطانيا، مما يتيح له ممارسة مهامه إلى حين تقديم أوراق اعتماده لجلالة الملكة، إن بريطانيا حريصة على علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي.وقال إدريس، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن العلاقات بين السودان وبريطانيا تاريخية وقديمة، وأشاد بدور بريطانيا في دعم السودان ثقافياً وإنسانياً عبر المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعاون الدولي، وأضاف أنه لن يدخر جهداً للعمل والسعي الدؤوب لتطوير العلاقات بين البلدين
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يشارك في قمة الاستثمار "البريطانية الأفريقية" في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.