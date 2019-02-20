تفاصيل جديدة حول حرق مؤسسات الحكومة بـ"كريمة ومروي"

ووقفت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان التي تزور الولاية حالياً برئاسة أزهري وداعة الله نائب رئيس اللجنة، على حقيقة ما جرى، حيث تم إحراق كامل للوحدة الإدارية ومباني النيابة العامة وإحراق مخزن كامل يتبع لمهرجان البركل، بالإضافة إلى تلف جزئي بمباني مركز الشرطة ومباني جهاز الأمن وإحراق عربة بديوان الزكاة.
وترحم رئيس الوفد أزهري وداعة الله، بحسب وكالة السودان للأنباء، على أرواح القتلى الثلاثة الذين راحوا ضحية لهذه الأحداث بمدينة كريمة، وطالب جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي من شأنها أن توصل إلى الجناة.من جهته، قال معتمد محلية مروي فتح الرحمن حسن تامراب، إن الذين قادوا العمليات التخريبية ليسوا من الولاية الشمالية، مؤكداً أن المحتجين استهدفوا هذه المواقع بعناية وترتيب دقيق ومسبق
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