الخرطوم تستعد لاعادة افتتاح فرع جامعة القاهرة بالخرطوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.الصادق الهادي المهدي، عن ترحيبهم بعودة فرع جامعة القاهرة في الخرطوم مجدداً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أراض لفروع الجامعة بأربع ولايات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري د. خالد عبدالغفار، على هامش ملتقى جامعات مصر والسودان، أن جامعة القاهرة تقوم بدور عظيم في السوادن، قائلاً "نتمنى عودة فرع جامعة القاهرة للخرطوم مرة أخرى".

وأشار إلى أن هناك طلاباً من السودان في جامعات مصر وكذلك طلاب مصريون في جامعات السودان، وأنه لا توجد أي مشاكل بشأن الاعتراف بمستوى الشهادات.

من جهته، قال وزير التعليم العالي المصري، إن هناك قضايا مشتركة تربط مصر والسودان عبر التاريخ، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات ستكون عن طريق مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مثل الطاقة المتجددة والمياه والزراعة.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البلدين من خلال اللجان المشتركة بمجالات التعليم العالي، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ستجنى ثمارها قريباً.