الاتحادي الديمقراطي: “البلد ما حقت الإنقاذ” ويجب أن يسمعوا الآخرين إن تحدثوا عن أخطائهم

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جلال الدقير، الحكومة السودانية، بعدم التعامل بغلو وتعيل وبصورة استفزازية مع المتظاهرين، وطالب الجميع بضرروة التنازل من أجل الوطن، وتجنب الاتجاه نحو الاستقطاب والانغلاق، خلف المواقف وتابع: ” البلد ما حققت الانقاذ ويجب أن يسمعوا الآخرين إن تحدثوا عن أخطائهم”.
وأعلن القيادي بالحزب رئيس لجنة التعدين بالبرلمان السماني الوسيلة، اليوم “الثلاثاء”، عن عزمهم الدفع بمبادرة عاجلة تقدم للقوى السياسية بالبلاد لمعالجة الأزمة الحالية، عبر حل قومي لا يقصي أحداً مهما كان انتماءه، واشار إلى أنه يجب الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية إن كانت ستُجنب البلاد الفوضى والاحتراب.
وقال إن الغضب لا يحل قضية والمطلوب الاستماع والدفع بالرأي.
واشار الوسيلة إلى أن مبادرة الاتحادي تتطلع لحل قومي يُمثل فيه كل مواطن بمختلف التنظيمات.
طالب بضرورة تحكيم صوت العقل لحل مشاكل البلاد قائلاً لا مستحيل في حل المشاكل بل المستحيل هو الانغلاق والإصرار على حد قوله.
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