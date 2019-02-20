شراكة سودانية صينية في مجال التعدين

أكد المدير العام لهيئة شاندونق للابحاث الجيولوجية الصينية مستر لين شان إي مساعيهم لتفعيل شراكة مثالية في مجال التعدين مع حكومة السودان، مؤكدا مقدرتهم علي نجاح كافة المشاريع الاستثمارية في القطاع .

وعدد شاندونق خلال اجتماعه مع المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية علي هامش ملتقي ومعرض التعدين الدولي الرابع، عدد خبراتهم في مجال الاستكشاف والتي امتدت لاكثر من 60 عاما في دولة الصين وغيرها.

ولفت الي استكشافهم لجميع المعادن التي انتجتها دولة الصين، فضلا عن نيلهم أوسمة التميز والشجاعة، لافتا الي انهم يتطلعون الي شراكات مع السودان في قطاع المعادن مثل ما وصلت اليه شراكاتهم في مجال النفط.

من جانبه أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مجاهد بلال طه جاهزيتهم لتقديم الدعم في مجال التعاون المشترك في قطاع المعادن، كاشفا عن اتفاقهم علي توقيع مذكرة تفاهم يتم فيها وضع الخطط العامة لتطويرالتعاون في مجال التعدين بالوصول الي شراكة استراتيجية كما هو موجود في قطاع النفط.

وأشار الي إنشاء مركز متخصص للدراسات والاستكشاف والابحاث بالشراكة مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لخدمة شركات التعدين، داعيا في الوقت ذاته الشركات الصينية بالدخول في الاستثمار في مجال التعدين بالسودان.