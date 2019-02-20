اكثر من (190) مليون جنيه جباية الزكاة بشمال درافور

أجاز الاجتماع الدوري الأول لمجلس أمناء الزكاة بشمال دارفور للعام ٢٠١٩م الذي انعقد برئاسة والي الولاية الشريف محمد عباد سموح رئيس المجلس، أجاز تقرير الأداء للعام 2018 م وموازنة العام 2019 م قدمه للمجلس أمين ديوان الزكاة بالولاية حامد أحمد جبارة.

وكشف أن إجمالي حصيلة الجباية للعام 2018 م قد بلغ (190) مليون و(76) ألف و (765.64) جنيها، بنسبة أداء بلغت 165% من المقدر للعام ٢٠١٨م لـ (43457) مكلفاً من الربط المقدر لنفس العام والبالغ قدره (115) مليون و (318) ألف و (217) جنيها لـ (60378) مكلفاً لكل الأوعية الزكوية، ولفت إلى أن إجمالي الصرف على المصارف الشرعية بلغ (145) مليون و (370) ألف و (473) جنيها، بنسبة أداء بلغت 223% لـ (113751)مستفيدا.

وعزا جبارة القفزة الكبيرة التي تحققت في الجباية العام الماضي للاستقرار الأمني بالولاية مما كان له الأثر الطيب في الانتشار الواسع للعاملين وتغطية مناطق التهريب بجانب إسناد الأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي ودعمها السخي ومتابعتها للأداء فضلاً عن مساندة حكومة الولاية لديوان الزكاة في كافة المجالات.

وأشار الي إلى الاستعداد المبكر لموسم الجباية والعمل بنظام النفائر بجانب الالتزام بمستحقات العاملين في مواعيدها مما زاد في رفع الروح المعنوية للعاملين فانعكس إيجاباً على أداء الجباية علاوةً على السند الشعبي والأهلي لمكاتب الزكاة بالمحليات من خلال دور رجال الإدارة الأهلية ولجان الزكاة القاعدية ومشاركتهم في عمليات الجباية.

واستعرض جبارة التحديات التي واجهت عمل الزكاة في المرحلة الماضية والمتمثلة في اتساع حجم الفقر وسط المجتمع واتساع رقعة الولاية وقلة العاملين والأسطول الحركي إلى جانب ضعف البنيات التحتية لخدمات التحصيل الالكتروني، والإجراءات البنكية المتعلقة بالسياسات النقدية الأخيرة.

وقال إن الديوان قد تمكن رغم تلك التحديات من تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج في العام الماضي وذلك بفضل الله ثم الترتيب الإداري الجيد إلى جانب العلاقات التنسيقية المحكمة مع الجهات ذات الصلة، وشملت الأنشطة تنفيذ نفرة العطاء الكبرى للفقراء والمساكين الوثبة الأولى التي استهدفت (12) ألف مستفيد بجميع المحليات بتكلفة بلغت (15) مليون جنيه.

ونبه لتنفيذ برنامج شهر رمضان والذي استهدف (12) ألف أسرة بمختلف المحليات بتكلفة كلية بلغت (25) مليون جنيه بجانب تمليك وسائل الإنتاج لـ (4786) مستفيدا بجميع المحليات بتكلفة كلية بلغت (37) مليون و(850) ألف و(138) جنيها، بنسبة أداء بلغت 231% علاوةً على إدخال (21) الف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بدعم ولائي واتحادي من أمانة ديوان الزكاة بتكلفة كلية بلغت (15) مليون و(120) ألف جنيه.