سينمائي سوداني يحصد جائزة عالمية في برلين

أعرب الناقد السينمائي دكتور محمد مصطفي الامين عن سعادته بفوز المخرج السينمائي السوداني صهيب عبد الباري مؤخرا بجائزة افضل فيلم تسجيلي عن فيلمه "حديث عن الأشجار" بمهرجان برلين الدولي للسينما في دورته (69). وتابع" هذا الفوز يمثل مصدرا للفخر والاعزاز ويدفع بالمواهب السودانية الي مزيد من الابداع في شتي المجالات".

وقال الامين إن صهيب ينتمي لأسرة فنية عريقة أنجبت مبدعا صقل موهبته بالدراسة في أكبر معهد للسينما بالعالم في باريس وكشف عن عضويته لجماعة الفيلم السوداني ونادي السينما بام درمان رفقة مجموعة من المبدعين يقدمون أعمالا فنية رائعة بمجهودات خاصة كل سبت.



وأوضح أن ابراهيم شداد المشارك في ذات المهرجان يعتبر ثاني افريقي درس السينما اكاديميا وسبق له الفوز بجائزة في فرنسا كما فاز الطيب مهدي بجائزة في مهرجان قرطاج فضلا عن فوز عدد من الفنيين السينمائيين السودانيين بكثير من الاعمال السينمائية لم تجد حظها من الاعلام داخل السودان ، وأشار الى عدد من السينمائيين درسوا السينما بمصر وروسيا تفرقت بهم السبل لم تستفد منهم السينما في السودان .



و دعا الامين الي الاعتراف بالسينما كفن أساسي اولا ومن ثم توفير التمويل لها فضلا عن توفير دور للعرض تليق بما يقدم من فن راق معتبرا وجود سيناريوهات سينمائية جيدة لتطور هذا الفن مبينا انها تختلف عن سيناريوهات المسرح وان السينما لا تعتمد علي الموهبة بقدر اعتمادها علي العمل الجماعي .



يشار الي ان المهرجان استمر في العاصمة الألمانية لمدة عشرة أيّام وذلك في الفترة من 7 - 17 فبراير الجاري وتنافس فيه نحو 400 فيلم على جوائز المهرجان المختلفة.