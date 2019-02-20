رأس العميد شرطة الخير عمر رئيس اللجنة الولائية المشتركة لادخال منسوبي الشرطة واسرهم تحت مظلة التأمين الصحي بولاية النيل الازرق اجتماع اللجنة. واستعرض مدير ادارة الخدمات الصحية، ياسر عبدالله، تقرير اداء اللجنة ومستوى تنفيذ التكاليف والترتيبات الجارية في كافة المحاور ابتداءً من استخراج البطاقات والتنوير لمنسوبي الشرطة وترتيبات توقيع العقد لشراء الخدمة من مستشفى الشرطة. وأمن الاجتماع على ان يكون تدشين الخدمة اليوم الأربعاء بتشريف العميد شرطة د.ادم محمد الامين وزير الصحة و اللواء شرطة حقوقي محمد النذير عبدالله مدير الشرطة بالولاية. وعقب اجتماع اللجنة قام العميد شرطة الخير عمر رئيس اللجنة يرافقه د.ياسر عبدالله مقرر اللجنة بتنوير مدير شرطة الولاية بكافة الترتيبات والجاهزية لتدشين الخدمة بمستشفى الشرطة.

كانت هذه تفاصيل خبر النيل الازرق تشرع في ادخال منسوبي الشرطة للتآمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.