واضافت تابيتا لدى مخاطبتها الجلسة الختامية لورشة القطاع الشمالي، أن النقاش اتسم بالشفافية والعمق والتحليل لمشكلات الخدمة المدنية الى جانب الخروج بتوصيات عميقة.
ولفتت تابيتا بطرس الى أن ما تحتاجه عمليات إصلاح الخدمة المدنية هو تنفيذ التوصيات.
وهذا وقد شاركت تابيتا بفعالية في الورش القطاعية النوعية وحضرت ثلاث ورش من اصل خمسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشمالية تستضيف ورشاً لإصلاح الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.