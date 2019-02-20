الشمالية تستضيف ورشاً لإصلاح الخدمة المدنية

اكدت وزير الدولة بديوان الحكم الإتحادي، تابيتا بطرس شوكاى، نجاح الورشة القطاعية لإصلاح الخدمة المدنية بالولاية الشمالية قائلة انها فرصة للتعارف والتقارب بين ولايات السودان المختلفة مع المركز والإستماع إلي رؤى وأفكار هذه الولايات في عملية إصلاح الخدمة المدنية.

واضافت تابيتا لدى مخاطبتها الجلسة الختامية لورشة القطاع الشمالي، أن النقاش اتسم بالشفافية والعمق والتحليل لمشكلات الخدمة المدنية الى جانب الخروج بتوصيات عميقة.

ولفتت تابيتا بطرس الى أن ما تحتاجه عمليات إصلاح الخدمة المدنية هو تنفيذ التوصيات.

وهذا وقد شاركت تابيتا بفعالية في الورش القطاعية النوعية وحضرت ثلاث ورش من اصل خمسة.