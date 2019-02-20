نيمار يطلب ضم مهاجم ليفربول ولاعبين للانضمام لريال مدريد

اقترب نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وطلب نيمار ضم بعض اللاعبين إلى جواره في ريال مدريد وهم مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي وجيوفاني سيلسو لاعب ريال بيتيس إضافة إلى رحيل نجمي الريال لوكا مودريتش وإيسكو. وذكرت صحيفة "دون بالون" أن نيمار أضاف صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو الذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوف ريال بيتيس. وكشفت عن أن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو لاقتناص هذه الصفقة في ظل الإمكانيات المميزة للاعب الأرجنتيني البالغ 22 عامًا.

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