أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع ليون بدوري الأبطال

علق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على التعادل السلبي لفريقه مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وقال ميسي في تصريحه الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: لم يحسم شيء بعد ، في الكامب نو سنلعب من أجل تحقيق التأهل.
وقدم ميسي كل شيء في ليون وافتقر فقط للهدف ، حيث حاول الأرجنتيني التسجيل ، ولكن احيانا الكرة ترفض الدخول بين الأخشاب.
وجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الكامب نو يوم 13 مارس المقبل.
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