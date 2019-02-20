مدافع برشلونة يفتح النار على ريال مدريد بسبب "مباراة سلة"

هاجم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي توج به البلوجرانا على حساب الملكي.
وقال جيراد بيكيه" "شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم؟ إنها موجودة في كرة السلة وفي كرة القدم ثم يذهبون لواندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد ويحدث ما يحدث وبعدها يسكتون قليلا".
وأضاف عقب تعادل فريقه أمام ليون الفرنسي سلبيًا في ذهاب دور الـ16 بدور الأبطال الأوروبي: "إنهم يفعلون ذلك كثيرا، لحسن الحظ أنه ليس لديهم رياضات أخرى لأنهم كانوا ليشتكون أيضا من التحكيم في كرة اليد والهوكي".
وتأتي تصريحات بيكيه عقب انتقادات ريال مدريد لقرارات التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي فاز به برسا لاسا (فريق برشلونة للسلة) بنتيجة 94-93 عقب لعبة أخيرة مثيرة للجدل.
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