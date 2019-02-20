المريخ يكتسح الموردة والحكم يطرد الزلفاني

حقق المريخ فوزاً عريضاً على الموردة بأربعة أهداف نظيفة بملعبه في مدينة أمدرمان ليل الثلاثاء ضمن الجولة 12 لفرق المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، أنهى المريخ الشوط الأول متقدماً بهدف محمد داؤود.

وأضاف النادي الأحمر ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمد داؤود الثاني وسيف تيري الهدف الثالث وسجل محمد آدم التش الهدف الرابع.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة بعد أن طرد الحكم الرشيد محمد خير مدرب المريخ التونسي يامن الزلفاني من الملعب في الشوط الأول للاحتجاج ومسلم الطيب لاعب الموردة بالبطاقة الحمراء لتعمده الخشونة مع مهاجم المريخ خالد النعسان.

ورفع المريخ بالنتيجة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد الموردة في 17 نقطة الذي أصبح في حاجة للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام حي الوادي وأهلي الخرطوم للمنافسة على الصعود لدوري النخبة.