وأضاف النادي الأحمر ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمد داؤود الثاني وسيف تيري الهدف الثالث وسجل محمد آدم التش الهدف الرابع.
وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة بعد أن طرد الحكم الرشيد محمد خير مدرب المريخ التونسي يامن الزلفاني من الملعب في الشوط الأول للاحتجاج ومسلم الطيب لاعب الموردة بالبطاقة الحمراء لتعمده الخشونة مع مهاجم المريخ خالد النعسان.ورفع المريخ بالنتيجة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد الموردة في 17 نقطة الذي أصبح في حاجة للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام حي الوادي وأهلي الخرطوم للمنافسة على الصعود لدوري النخبة.
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يكتسح الموردة والحكم يطرد الزلفاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.